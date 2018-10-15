(Görüntülü) Savaşta asker babalarını kaybeden Ukraynalı çocuklar Marmaris'te 

UKRAYNA'da savaşta ölen askerlerin 8 ile 14 yaş arasındaki çocukları Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile getirildi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha çocukları karşılayarak çeşitli hediyeler verdi.



Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, ülkelerindeki savaşta babalarını kaybeden 16 çocuk 6 günlüğüne Marmaris'e tatile getirildi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu çocukları kalacakları otelin salonunda karşıladı. Çocuklarla bir araya gelen heyet ilk olarak Türkiye ve Ukrayna'nın milli marşlarını okudu. Çocuklar, kendi yazdıkları şarkılarını seslendirdi. Ukrayna Büyükelçisi Sybiha ve Belediye Başkanı Acar çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, böyle anlamlı bir projeye destek vermekten onur duyduğunu belirterek, "Çocuklarımızın kendilerini evlerinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa hizmetlerine hazırız. Planlı kültür ve tarihi gezilerine katılmalarını sağlayacağız. Tatilin keyfini çıkartmalarını ve bol bol denize girmelerini tavsiye ediyorum" dedi.



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise, Marmaris yerel yönetiminin ve Türk halkının ne kadar konuksever olduğuna yakın olarak şahit olduğunu söyledi. Sybiha, "Bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz günden bugüne kadar Türkiye ile sıkı ilişki içindeyiz. Bu dostluğumuz ilelebet artarak devam edecektir. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın desteği ve Marmaris halkının misafirperverliği ile çocuklarımızın çok iyi vakit geçireceğine inanıyorum. Altı günlük Marmaris tatili sonrası çocuklarımızı İstanbul'da ağırlayacağız. Türkiye ve Marmaris'i çok seviyorum" dedi.



'BU ÇOCUKLAR ÖLEN ASKERLERİMİZİN BİZE EMANETİ'



Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu da, "Büyükelçiliğimiz ve belediye desteğiyle çocuklarımızı Marmaris'te ağırlıyoruz. 16 çocuğumuzu ağırlayacağız. Önceden planlanan kültür ve tarihi geziler olacak. Günü birlik gezi turları ile koyları gezecekler. Marmaris'te yerleşik yaşayan Ukraynalı kardeşleri ile tanışacaklar. Marmaris'te misafir edildikten sonra 21 Ekim günü İstanbul'da olacaklar" dedi.



Tanışma etkinliği sonrası çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan salonda yemek yedi.

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