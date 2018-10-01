(Görüntülü) Savaşlar kaderleri oldu

Filiz YILDIRIM TRABZON- LİBYA'daki iç karışıklıktan kaçtıkları Suriye'de kendilerini iç savaşın ortasında bulan Issa Abdullah Al Ahmed (42) ve Hitem Esed (38) çifti, 9 çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye sığındı. Trabzon'a yerleşen aile yaşam mücadelesi veriyor. Terzilik yapan Issa Abdullah Al Ahmed, Türkiye bize kapılarını açtı, Allah razı olsun. Türkiye'ye sığınmasaydık bugün hayatta olmayabilirdik dedi. Libya'lı Issa Abdullah Al Ahmed (42) ve Hitem Esed (38) çifti ülkelerinde başlayan iç savaş nedeniyle 10 çocukları ile birlikte her şeylerini geride bırakarak Suriye'ye kaçtı. Suriye'nin Halep kentinde yeni bir yaşam kurmaya çalışan aile, bu ülkede de kısa bir süre sonra başlayan iç savaşın ortasında kaldı. Ülkedeki iç savaşta 3 yaşındaki kızlarını kaybeden aile, göç kararı aldı. 9 çocukları ile yola koyulan aile, Gaziantep sınırından kaçak yollarla 5 yıl önce Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'de il il gezen ve kendilerine yeni bir yaşam kurmak isteyen aile 2 yıl önce Trabzon'a yerleşti. Issa Abdullah Al Ahmed eşi ve 9 çocuğunu terzilik yaparak geçindirmeye çalışıyor. 'TÜRK ASKERİ BİZE HİÇ ZORLUK ÇIKARMADI' Libya'da iç karışıklık başladıktan 3 ay sonra Suriye'nin Halep şehrine sığındıklarını anlatan Hitem Esed, Bizim olduğumuz bölgede Özgür Suriye ordusu (ÖSO) hâkimdi. Halep'in içinde dolaşıyor, yer değiştiriyorduk. Sürekli bomba sesleri duyuyorduk. Bir çocuğumu kaybettim. Libya'da iç savaştan kaçtık. Suriye'de iş savaşa yakalandık. Çocuklarım için Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Türkiye'ye Gaziantep üzerinden kaçak yollardan giriş yaptık. Askerler bizim yanımızda çocuk görünce hiç zorluk çıkarmadı. Sınırdan kolayca geçtik. Bize kapılarını açan Türkiye'yi çok seviyorum dedi. 'KAN İÇERİSİNDE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ' Suriye'deki iç savaşta 15 yakınını kaybettiğini belirten Hitem Esed, Annemi, babamı, bütün ailemi Suriye'de bıraktım. 15'den fazla yakınımı kaybettim. Hapishanede olan bir sürü yakınım var. Bir de kaybolan hiç haber alamadığımız yakınlarımız var. Beşşar Esed Suriye'de olduğu sürece dönemeyiz, yoksa ülkeme dönmeyi çok isterim. Ama artık kan içerisinde yaşamak istemiyorum. Ramazan ayında bile bizi bombalıyorlardı. Hiç unutmuyorum, bir çocuk babasıyla yolda yürüyordu babası dükkâna girdi oraya bomba attılar. Çocuğa bir şey olmadı ama babası öldü. Ben ve çocuklarım bomba atıldığında hep birlikte mutfağa geçiyorduk. En güvenli yer mutfağımızdı.ö diye konuştu. 'TÜRKİYE KAPILARINI AÇMASAYDI, HAYATTA OLAMAYABİLİRDİK' Issa Abdullah Al Ahmed de 2 iç savaş nedeniyle 2 ülke değiştirdiklerini belirterek Türkiye bize kapılarını açtı, Allah razı olsun. Türkiye'ye sığınmasaydık bugün hayatta olmayabilirdik. Çalışarak ailemin geçimini sağlamaya çalışıyorum. Ülkemizdeki iç savaşın bitmesini barışın gelmesini istiyoruz. Artık yeter. Orada binlerce kişi öldü. Artık silahlar sussun diyerek kendilerine kapıları açan Türkiye'ye teşekkür etti.