(Görüntülü) Şarköy'de anaokulunda yangın

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), ()-TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde bir anaokulu, tadilat yapılan çatısında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait tek katlı 67 öğrencisi bulunan Zeytin Dalı Anaokulu'nda sabaha karşı yangın çıktı. İki gündür tadilatın sürdüğü çatıda başlayan yangın, kısa sürede tüm okulu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.



Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız da söndürme çalışmalarını yerinde izledi, yetkililerden bilgi aldı.



Anaokulunun kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.