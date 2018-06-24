(Görüntülü) Şarkıcı yalın oyunu Beşiktaş'ta kullandı

Haber-Kamera: Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() İstanbul'da ünlü isimler oylarını kullanıyor. Bebek'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na eşi ve oğluyla gelen Oyuncu Demet Akbağ, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ailesiyle oy kullanmaya geldiğini ifade eden Demet Akbağ, "Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Oğlumla geldim o da oy kullandı bugün. Onun da ilk oy kullanışı. Ailecek geldik oyumuzu kullandık, şimdi de evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz" diye konuştu. Şarkıcı Yalın da oyunu Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yalın, "Güzel ülkemin her bireyine hayırlı olacak sonuç olsun" dedi.