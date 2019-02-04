(Görüntülü) Sarıyer'de tekne yangını (1)

Ersan SAN-İSTANBUL -SARIYER Aşiyan'da bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekneden yoğun duman yükseldiği belirtildi.