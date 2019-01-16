(Görüntülü) Sarıyer'de otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı (2) 

Özgür EREN/İSTANBUL,()  Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında  bir otomobil, ambulansa çarptı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi...

(Görüntülü) Sarıyer'de otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı (2) 

Özgür EREN/İSTANBUL,() 



Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında  bir otomobil, ambulansa çarptı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor. 

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