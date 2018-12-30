SARIKAMIŞ-KARS/ Kars' ın Sarıkamış ilçesi'nde bulunan kayak merkezindeki teleferik hattında meydana gelen arıza nedeniyle vagonlar havada asılı kaldı. Yaklaşık 2,5 saattir havada asılı kalan vatandaşlar soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı..Yetkililer arızanın giderilmesine çalıştıklarını söyledi
(Görüntülü) Sarıkamış'taki kayak pistinde teleferik vagonları havada asılı kaldı
SARIKAMIŞ-KARS/ Kars' ın Sarıkamış ilçesi'nde bulunan kayak merkezindeki teleferik hattında meydana gelen arıza nedeniyle vagonlar havada asılı kaldı. Yaklaşık 2,5 saattir havada asılı kalan vatandaşlar soğuk nedeniyle zor anlar...
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