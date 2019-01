(Görüntülü) Sarıkamış Şehitleri Nazilli'de anıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Enver Paşa komutasında, 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik anıldı. İki belediye personelinin temsili olarak donmuş askerleri canlandırdıkları programda, savaş zamanında askerlerin bir günlük yemeği olan kavurga, ekmek ve yağsız un çorbası dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi ve Türk Ocakları Nazilli Şubesi'nin katkılarıyla Nazilli Belediye Meydanı'nda, Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Türk Ocakları Nazilli Şube Başkanı Ahmet Çekim, "Türk milletinin tarihi destanlarla doludur. Bizim tarihimizde zaferler kadar acılar da oldukça büyük yer tutar. Şanlı tarihimize 'Beyaz Hüzün' olarak geçen Sarıkamış Harekatı'nda vatanı uğruna can veren kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorumö dedi.

'ŞEHİTLİK HERKESE NASİP OLMAZ'

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da Türk evladının zor şartlarda aldığı bu vatan toprağının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamamız gerektiğini belirtip, "Uzun yıllar, kainat var olduğunca anlatacağız. Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Alparslan'ın 1071'de vatan yaptığı topraklar bizim için çok önemli. Dün, dedelerimiz Sarıkamış'ta şehit oldu, bugün evlatlarımız şehit oluyor. Şehitlik herkese nasip olacak bir şey değil. En güzel makamlardan bir tanesi. Her zaman şehitliğe hazır olan milletin çocuklarıyız. Türkiye olmazsa, Türk dünyası olmaz. Herkesi kucaklayan bir toprağımız var. Adam gibi duracağız, bu ülkeye sahip çıkacağız. Bize emanet edilen bu coğrafyaya iyi bakmamız lazım. Allah, şehitlerimeze rahmet eylesin" diye konuştu.

'BUGÜNKÜ TARİH KOLAY YAZILMAMIŞ'

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de, "Ülkemizi değerli kılan, bugünkü varlığımızın temel nedeni Malazgirt'le başlayan ve Anadolu'ya yerleşen, 1453'leri, 19 Mayıs'ları, Güneydoğu'daki mücadeleyi ve 15 Temmuz'ları anlamlı kılan tarihlerimiz var. Bunların geçmişlerine baktığımız zaman birisi olmazsa diğerlerinin hiçbirinin anlamları kalmıyor. Buralara kolay gelinmemiş, bugünkü tarih kolay yazılmamış. Bunlardan bir tanesi de gözünü hiç kıpmadan ölüme giden Sarıkamış şehitlerimiz. Orada şehit olan bütün herkesi rahmetle anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Belediye personeli Talat Camdeviren ve Güven Seven Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerleri canlandırdı. Programda Sarıkamış'ta askerlerin bir günlük yemeği olan yağsız un çorbası, kavurga ve ekmek ikram edildi.

Törene, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakdan Öztürk, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Şehit Aileleri Derneği Nazilli Şube Jale Keskin, Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu da katıldı.