(Görüntülü) Şarık Tara için ilk tören (1)

Enver ALAS – İbrahim MAŞE – İSTANBUL ENKA Holding’in kurucusu Şarık Tara için ilk tören holding binası önünde düzenlendi. İstanbul’da geçtiğimiz gün 88 yaşında vefat eden Tara için Bebek Camii’nde öğle vakti cenaze töreni...