Enver ALAS – İbrahim MAŞE – İSTANBUL
ENKA Holding’in kurucusu Şarık Tara için ilk tören holding binası önünde düzenlendi. İstanbul’da geçtiğimiz gün 88 yaşında vefat eden Tara için Bebek Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.
(Görüntülü) Şarık Tara için ilk tören (1)
Enver ALAS – İbrahim MAŞE – İSTANBUL ENKA Holding’in kurucusu Şarık Tara için ilk tören holding binası önünde düzenlendi. İstanbul’da geçtiğimiz gün 88 yaşında vefat eden Tara için Bebek Camii’nde öğle vakti cenaze töreni...
Enver ALAS – İbrahim MAŞE – İSTANBUL
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