(Görüntülü) Santral istemeyen mahalleliyi umutlandıran rapor

BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi'ne yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan yöre sakinleri, son gelişmelerle umutlandı. Mahalle sakinlerinin avukatı Eralp Atabek, İl Toprak Kuruluna karşı açılan davada bilirkişi raporunun kendilerini doğruladığını belirterek, "Bu gelişmelerle birlikte mahkemenin yürütme kararını durdurmaya yönelik bir karar vereceğini tahmin ediyoruz. Daha sonraki duruşmada da iptal kararı verilmesini bekliyoruz" dedi. Büyükorhan ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Karaağız Mahallesi'nin sakinleri, 26 Haziran 2018'de, bölgede kurulmak istenen biyokütle enerji santraline karşı çıkarak iş makinelerinin çalışmasına izin vermedi. Kendi sağlıkları ve doğa için santrale karşı çıkan mahalle sakinleri, ayrıca bölgedeki tarihi eserlerle yol ve mezarlığın zarar görmesini istemediklerini belirtti. Eylem yaparak santral yapımını protesto eden mahalle sakinleri, o tarihten itibaren bölgede nöbet tutmaya başladı. Karaağızlılar, kurulmak istenen biyokütle enerji santrali hakkında hukuki girişimlerde de bulundu. Son gelişmeler yöre sakinlerini umutlandırdı. Bursa Akademik Odalar Birliği'nin nöbet çadırına ziyarette bulunarak eylemcilere destek olan mahalle sakinlerinin avukatı Eralp Atabek, 3 kuruma dava açtıklarını ve bilirkişi raporlarının belirttikleri gibi çıktığını söyledi. Mahkemenin yürütme kararını durduracağını düşündüklerini belirten Atabek, "İl Toprak Koruma Kuruluna karşı açtığımız iptal davasında 3 bilirkişiden oluşan heyet bir rapor düzenledi. Rapor, dava dosyasında belirttiğimiz bütün hususları içerir ve bizim ifadelerimizi doğrular şekilde çıktı. Bilirkişi raporu önümüzdeki hafta bize tebliğ edilecek. Bu gelişmeler doğurltusunda mahkemenin yürütme kararını durdurmaya yönelik bir karar vereceğini tahmin ediyoruz. Daha sonraki duruşmada da iptal kararı verileceğini umuyoruz" diye konuştu. 'HAYVANCILIĞI DESTEKLEYECEK PROJELERLE GELSİNLER' Mahalle sakinlerinden Mesut Korkmaz ise bölgede hayvancılığı geliştirecek projeler görmek istediklerini ifade ederek, "Biz hayvancılığı ve tarımı daha ileri götürmek istiyoruz. Şehirde oturan vatandaşlarımıza buradan süt, et, peynir gibi organik ürünler ulaştırmak istiyoruz. Bize hayvancılığı destekleyecek projelerle gelsinler, köyümüzü kapatacak projelerle değil" dedi. Tarımı ve hayvancılığı korumak için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Korkmaz, şunları söyledi: "Biz bu enerji yatırımlarına karşı değiliz, ancak bunun için doğru yerin burası olmadığını biliyoruz. Bu yatırımların yerleşim yerlerinden daha uzak yerlere yapılması gerekiyor, burada köye 400 metre bir yerde bu tesis yapılamaz. Biz burada hayvancılıkla geçiniyoruz, tarımla geçiniyoruz, biz bu köyü kapatıp gidemeyiz. Bizim üretimimiz, yaşamımız burada. Bu nedenle sonuna kadar mücadele edeceğiz ve inşallah kazanacağız. Bizi burada farklı zihniyetler olarak düşünüyorlar ama biz burada köyümüzü, toprağımızı, tarımımızı, hayvancılığımızı savunuyoruz. Bizim başka çıkarımız da menfaatimiz de yoktur."

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×