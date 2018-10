(Görüntülü) Şanlıurfa'da şüpheli yarış atı ölümleri

ŞANLIURFA'da son bir ayda, değerleri 20 bin ila 1 milyon lira arasında değişen 15 yarış atı öldü. İlk incelemede atların 'Batı Nil' virüsü nedeniyle öldüğü belirlendi. At sahipleri, başka ölümler olmaması için önlem alınmasını istedi. Şanlıurfa ve Suruç ilçesinde son bir ayda 15 yarış atı öldü. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Yakup Elğaç, at ölümlerinin kendilerini üzdüğünü ve tedirgin ettiğini söyledi. İlk incelemede, atların 'Batı Nil' adlı bir virüsten dolayı öldüğünün belirlendiğini, tahlillerin ardından kesin sonuçların alınacağını anlatan Elğaç, "Yaşanan ölümleri yakından takip ediyoruz. Bu durumu ilgili kurumlara da bildirdik. Yaşananların önüne geçebilmek için atı hasta olan üyelerimizin bizimle irtibat kurmasını istiyoruz. Bu ölümlerin son bulması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi. At sahiplerinden Sait Emektar ise yarışlara hazırladığı 3 yaşındaki tayının öldüğünü belirterek, "Benim yarışlara hazırlığım 3 yaşındaki tayım öldü. Diğer arkadaşlarımızın da atları öldü. Bir hayvansever olarak bu ölümlerin kesin nedeninin belirlenmesini istiyoruz. Bunun için gerekli ilgili makamların harekete geçip bölgede daha fazla at ölümlerinin yaşanmaması için önlem almalarını istiyoruz" diye konuştu.

