(Görüntülü) Şanlıurfa'da elektrik trafosunda patlama; araçlar alev aldı (2)

Şanlıurfa'da, aşırı ısınan elektrik trafosu bomba gibi patladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, trafo yakınında bulunan park halindeki 7 araç, 2 ev ve 1 iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik trafosu aşırı ısınması sonucu büyük gürültüyle patladı. Çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden olan patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Yangın, trafo yakınında bulunan park halindeki araçlarla ev ve iş yerlerine de sıçradı. Yangınla birlikte gökyüzünü dumanlar kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgedeki enerjinin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara ve trafoya müdahalede bulundu. Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, park halinde bulunan 7 otomobil, 2 ev ile 1 iş yerinin hasar gördüğü belirlendi.

Polis ekiplerince olay yerine güvenlik şeridi çekilerek, inceleme yapıldı ve hasar tespit çalışmasına başlandı. Öte yandan, patlamanın ardından olay yerinde toplanan çok sayıda kişi yaşananları cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.