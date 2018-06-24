(Görüntülü) Sandıklar kapandı oy sayımı başladı (3)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Mehmet İlkay ÖZER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımı başladı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Mehmet İlkay ÖZER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımı başladı....
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Mehmet İlkay ÖZER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımı başladı.