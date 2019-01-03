(Görüntülü) Sancaktepe'ye şehit ateşi düştü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() KİLİS'te şehit olan Can Yılmaz'ın Sancaktepe'de bulunan baba ocağında acı haberi ulaştı. Yakınları Yılmaz'ın, Cuma günü terhis olmasını beklerken acı haberin kendilerine ulaştığını söyledi. Kilis'te sınır karakolunda görev yapan Can Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının cuma günü terhis olarak baba ocağına dönmesini bekliyordu. Ancak dün akşam saatlerinde Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan baba ocağına acı haberi geldi. ŞEHİDİN CENAZESİ YARIN İSTANBUL'A GELECEK Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziyeleri kabul eden aile yakınları, şehidin cenazesinin yarın İstanbul'a gelmesini beklediklerini ve cuma günü de defnedileceğini söylediler.