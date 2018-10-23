(Görüntülü) SAMSUN'DA YÜRÜYEN MERDİVEN KAZASI, ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALI

(Görüntülü) SAMSUN'DA YÜRÜYEN MERDİVEN KAZASI, ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALI

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