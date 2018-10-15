(Görüntülü) Saldırgan deve kesildi, sahibi toprağa verildi

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, ağabeyinden kalan 9 yaşındaki şampiyon devesi 'İstanbullu'nun saldırısı sonucu yaşamını yitiren İsmail Candaş (60), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Deve ise mezbahada kesildi. İsmail Candaş, Germencik'in kırsal Ömerli Mahallesi'ndeki hayvan damında baktığı, 3 yıl önce ölen ağabeyi İbrahim Candaş'tan kalan 'İstanbullu' adlı şampiyon devesini, dün saat 18.00 sıralarında, yaklaşan güreşlere hazırlamak için gezintiye çıkarmak istedi. Bu sırada öfkelenen deve bir anda Candaş'ı kolundan ısırıp, savurdu. Öfkeli deve, yere düşen Candaş'ı ayaklarını altına alıp, ezdi. Candaş, yakınları tarafından hayvan damında yerde hareketsiz şekilde bulundu. Candaş'ın yakınları, ambulans çağırıp, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Candaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Candaş'ın cesedi önce Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Deve ise bu sabah Efeler ilçesi, Umurlu Mahallesi'ndeki Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahaya götürülüp, sucuk yapılmak üzere kesildi. Candaş'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, Germencik'in kırsal Ömerli Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada hellalik alınmasını ardından Candaş'ın cenazesi Ömerli Camii'ne getirildi. Candaş, kılınan cenaze namazının ardından Ömerli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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