Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ / İSTANBUL() Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Fahrettin Koca, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
(Görüntülü) Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybeden vatandaşımız 15 oldu (3)
Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ / İSTANBUL() Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan...
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