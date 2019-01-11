(Görüntülü) Sağanak yağmur Turgutlu'da su baskınlarına yol açtı-2 (IRLAMAZ ÇAYI)

(Görüntülü) Sağanak yağmur Turgutlu'da su baskınlarına yol açtı-2 (IRLAMAZ ÇAYI)

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