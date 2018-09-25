(Görüntülü) Sagalassos'ta ziyaretçi patlaması

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni yılın 8 ayında, geçen yıla göre, yüzde 55'lik artışla 39 bin 427 kişi ziyaret etti. Ağlasun Belediye Başkanı Aydın Kaplan, "Ziyaretçi sayısının artışından memnunuz. Sagalassos'a gelen yerli ve yabancı turistlerden dolayı ilçemize de ekonomik girdi oluyor" dedi. Ağlasun'da bulunan ve 1989 yılında Belçika Katolik Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Marc Wealkens başkanlığında kazı çalışmalarına başlanan, son 5 yıldır da aynı üniversiteden Prof. Dr. Jaroen Pablome başkanlığında kazıların yürütüldüğü Sagalassos Antik Kenti'nde bu yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla ziyaretçi sayısında yüzde 55'lik artış oldu. Geçen yılın 8 ayında, 24 bin 622'si yerli olmak üzere toplam 25 bin 286 kişinin gezdiği Sagalassos Antik Kenti'ni bu yılın aynı döneminde ise 37 bin 941'i yerli olmak üzere 39 bin 427 kişi ziyaret etti. Sagalassos'ta 2017 yılının tamamındaki 35 bin 727 olan ziyaretçi sayısı da 8 ayda geçilmiş oldu. 'ZİYARETÇİ SAYISININ ARTIŞINDAN MEMNUNUZ' Ağlasun Belediye Başkanı Aydın Kaplan, bu yıl Sagalassos'u görmek için 40 bine yakın ziyaretçinin ilçelerine geldiğini söyledi. Kaplan, "Ziyaretçi sayısının artışından memnunuz. Sagalassos'a gelen yerli ve yabancı turistlerden dolayı ilçemize de ekonomik girdi oluyor" dedi. YOL ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Sagalassos'un yol yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü de aktaran Başkan Kaplan, "Yol çalışmalarının bitmesiyle ulaşım daha rahatlamış olacak. Sagalassos'un girişindeki karşılama merkezinin de önümüzdeki yıl daha güzel hizmet vereceğine inanıyorum. Belediye olarak ilçe girişinden Sagalassos'a kadar yerli ve yabancı turiste hitap edecek, yöresel el sanatı ürünlerinin satılacağı iş yerleri yapacağız" diye konuştu.