(Görüntülü) Sadabat Viyadüğü'nde zincirleme kaza, trafik aksıyor (2)

OKMEYDANI TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikameti'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken trafik akışı bir şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyruları oluştu. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

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