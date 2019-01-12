(Görüntülü) Sabiha Gökçen’de sürpriz evlilik teklifi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Onur Yiğit Eken, uçaktan inen kız arkadaşı Leyla Dimen'e sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar Terminali Geliş Katına gelen Onur Yiğit Eken, kız arkadaşı Leyla Dimen’e evlilik teklif etmek için terminale güller serip, balonlar asıp beklemeye başladı. Kendisine hazırlanan sürprizden habersiz olan Leyla Dimen, İç Hatlar Terminali’nden çıkış yaptı. Arkadaşlarının pankartı açması ve kemancının kemanını çalmasıyla birlikte elindeki çiçeği kız arkadaşına uzatan Eken, diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Dimen, duygulanarak teklifi kabul etti. O sırada havalimanında bulunan diğer yolcular ise bu anları cep telefonlarına kaydetti. Çok heyecanlandığını belirten Leyla Dimen, "Böyle bir teklif beklemiyordum. Şu an çok şaşkınım. Elim ayağım titriyor. Teklife evet dedim" dedi. Teklifi kabul ettiği için kız arkadaşına teşekkür eden Onur Yiğit Eken ise, "Havalimanı çalışanlarına, dostlarıma ve burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Leyla’ya da kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi.

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