(Görüntülü) Saadet Öğretmen: Çocuklardan taciz ihbarları alıyorum

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, çocuklardan taciz ihbarı aldıklarını söyledi. 'Çocuklar konuşmaya başladı' diyen Saadet Özkan, "Yanlış bir durumla karşılaşıyorlarsa güvendikleri insanlara bunu anlatsınlar. Alo 183 arayıp durumlarını izah etsinler" uyarısında bulundu. İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Rita Krespi’nin açılış konuşmasıyla başlayan 'Çocuk İstismarı İle Mücadele' konulu konferansa, İstinye Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kendisine verilen Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü tecrübesini ve derneğin faaliyetlerini öğrencilerle paylaşan Saadet Özkan, konferans sonrası öğrencilerle bir araya geldi. Konferans öncesi 'nın sorularını yanıtlayan Saadet Özkan, cinsel istismar vakalarının artmadığını çocuklar konuşmaya başladığından bu tür olayların duyulduğunu söyledi. "BANA KÖTÜ DAVRANAN BİRİ VAR YARDIM ET" Çocuklardan ihbar aldıklarını anlatan Özkan, "'Bana kötü dokunan biri var yardım et' diyorlar. Demek ki bildikleri zaman çocuklar da kendilerini koruyabilirler. Bunun kendilerine yapılanın bir suç olduğunu bilirler. Cinsel istismar bir hastalık değil, suç ve şiddettir. İnsanlar önce bunu bilmeli ve çocuklarına sahip çıkmalılar. Değişim başladı ve artık çocuklar konuşuyor. Bizler ne yapacağımızı biliyoruz. Eğer yaşlı bir teyze bizi arayıp 'Bizim köye de gelip eğitim verin' diyorsa 'tamam biz başarırız' diyorum. 'Biz öğretmenimizden bunu yaşıyoruz bize yardımcı olun' ya da büyüyüp de 'Ben çocukken tacize uğradım' diye beni arayanlar oluyor. Biz aslında şiddetin, ihmal ve istismarın her türüyle başa çıkmalıyız. O yüzden çocuk çalıştayları yapmalıyız, Rehber Öğretmenler okullarda bunlarla ilgili eğitimler yapmalı" dedi. ALO 183'Ü ARAYIP İHBAR ETSİNLER Dernek olarak Türkiye'de 20 bin kişiyi aştıklarını ve Türkiye'nin her ilinde yapılanmaya başladıklarını ifade eden Özkan, "Evet vakalar bize geliyor. Biz cinsel istismar vakalarında artış var demiyoruz bunun yerine çocuklar konuşmaya başladı diyoruz. Bu aslında umut verici bir durum. Çocuklar konuşuyor ve ifade ediyorlar, haklarını bilen, sosyal medyayı kullanan çocuklar. Bu kadarı da olur mu dediğimiz durumlar var. Ama biz ayrıntılar yerine artık konuşan çocuklar ve ilham veren hikayelerle bir değişim başlatmak istiyoruz. Bizi izleyen çocuklar varsa ve yanlış bir durumla karşılaşıyorlarsa güvendikleri insanlara bunu anlatsınlar. Alo 183 arayıp durumlarını izah etsinler" tavsiyesinde bulundu. PALU AİLESİ'NDEKİ ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMALI Bir televizyon programına kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek başvuran Palu Ailesi'yle ilgili de konuşan Özkan, "Bize o aile hakkında ihbar geldi. Biz bu konuyu inceledik ve net bir biçimde şunu görüyoruz. Çocuğa yapılan her türlü ihmal ve istismar var. Çocuğa işkence yapılıyor. O nedenle ben televizyonda bunu izleyen insanlardan bir an önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbarda bulunmalarını istiyorum. Çocukların koruma altına alınması lazım" ifadelerini kullandı. KOŞULSUZ SEVDİĞİNİZİ HİSSETTİRİN İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rita Krespi de ailenin çocuğuna koşulsuz sevgiyi hissettirmesi gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Rita Krespi, "Çocuk ailesine güvenerek çocuk istismarıyla ilgili kendini açabilmeli. Çocuğun kendi fiziksel sınırlarını da öğretmemiz gerekir. Sokakta giderken herkes çocuğu öpebilir. Bütün bunlar toplum tarafından benimsenen şeyler olmasına rağmen istismara hazırlayıcı durumlardır. Bu konuda aile ve okul tedbirler almalıdır. Hangi yaşta olursa olsun o çocuğa muhakkak inanmalıyız. Acaba yalan mı doğru mu sorgulamasına girmemeliyiz. Cinsel içerikli konuşmalar çocuğun doğasında yoktur bunları ancak yaşadığı zaman dile getirir. O nedenle o çocuğun doğru söylediğini kabullenip ona yardım etmek gerekmektedir" diye konuştu.

