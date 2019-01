(Görüntülü) Rize’de balıkçı barınağı çöplüğe döndü

RİZE'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle dere suları ve dalgaların taşıdığı çöpler kıyıya vurdu. Balıkçı barınaklarının olduğu alanda biriken çöplerin temizlenmesi için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Balıkçılar, bölgeye kaçak çöp döküldüğünü öne sürdü. Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi sahilinde bulunan balıkçı barınağı, sağanak nedeniyle taşan dere ve yağmur sularının taşıdığı çöplerle doldu. Barınağın yer aldığı sahil kıyısının her tarafı pek çok evsel atık ve odun parçaları ile kaplandı. Barınaktaki balıkçılar, kendi imkânlarıyla temizlik başlatırken, durumu belediyeye bildirdi. Rize Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek temizlik çalışmalarına başladı. Toplanan çöpler, taşındı. 'KAÇAK ÇÖP DÖKÜLÜYOR' Balıkçılık yapan Kamil Topçu, kıyıya dökülen çöplerin dalgaların da etkisiyle barınağa dolduğunu belirterek, "Az ileride yer alan alana kaçak çöp dökülüyor. Dolgu alanına da toprakla karışık çöp dökülüyor. Denizin dalgaları bu toprağa çarpıp çöpleri de açığa çıkartıyor. Aşırı fırtınalarla dalgalar bu çöpleri sahile vuruyor. Bu dolgu alanlarına tahkimat yapılmalıdır. Limanımız iç liman oldu. Burayı kapatıp üzerine, bize yeni bir liman yapılmasını istiyoruz. Kayıklarımızı buraya çekemiyoruz.” dedi. 'PERİŞAN OLDUK' Her tarafın çöp olduğunu anlatan balıkçı Hüseyin Huylu da, “Dolgu sahasında hafriyatla beraber dökülen çöpler, şiddetli yağmurlar sonrası limanımızın içine giriyor. Şu an her tarafımız çöp oldu. Sabahtan bu yana uğraşıyoruz. Perişan olduk. Kayıklarımızla balığa çıkamıyoruz, çünkü çöpler pervanelere sarılıyor” diye konuştu. 'DENİZE AÇILAMIYORUZ' Kayıklarıyla denize açılmakta zorluk yaşadıklarını belirten İlyas Ömerçapoğlu ise, “Kayıklarımızla denize çıkamıyoruz. Her taraf perişan, nereye bakarsan çöp yığını haline geldi. Bu yine olacak, çünkü oraya çöp dökülmeye devam ediyor. Bizi yetkililer zor duruma getirdiler. Vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Ne olur çöplerinizi derelere, denize atmayın" ifadesinde bulundu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×