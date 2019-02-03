(Görüntülü) Rize'de petranboardla kayak heyecanı

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, Kaçkar Dağları'nın eteğindeki Meşeköy’de, 12’nci Petran Kayak Şenliği düzenlendi. Yöre sakinleri, 'petranboard' denilen tahtalarla dik yamaçtan kayarak geleneklerini sürdürdü. Ziyaretçiler, petranboard gösterisini ilgiyle izledi. Kaçkarlar'da, 11 yıl önce helikopterli kayak sporu 'heliski'nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen Meşeköy köyü sakinleri, dedelerinin karda kaydığı tahtaları gün yüzüne çıkardı. Köylüler, köyün eski adı Petran'dan esinlenerek, 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayağa başladı. Genç- yaşlı herkesin kayak yaptığı köyde 'petranboard', artık kış aylarının da ulaşım aracı oldu. Köyden karayoluna yaklaşık 3 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak, inen köylüler, daha sonra araçlarla ilçeye gidiyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için petranboard kullanıyor. GELENEK BU YIL DA SÜRDÜ Meşeköy sakinleri, bu yıl da geleneklerini sürdürüp, Petran Kayak Şenliği'nde bir araya geldi. Şenliğe katılanlar, tahtalarla kayak yapan köylüleri izledi. Katılımcılar da otomobil şambrelleri ve naylonlarla kayak yapmaya çalıştı. Tahtalarla dik yamaçlardan kayan köylüleri izleyen katılımcılar, o anları cep telefonlarıyla fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Katılımcılar, tulum eşliğinde kar üzerinde horon oynayarak gönüllerince eğlendi. KADIN KAYAKÇI İLGİ ODAĞI OLDU Etkinlikte naylonla kayan Meryem Tahtacı (50) ilgi odağı oldu. Keyifli anlara tanıklık ettiğini belirten Tahtacı, "Zorluğu var ama zevki ve güzelliği daha çok. Onun için bu festivallerin, şenliklerin olması çok güzel. Gelenekler bu sayede yaşatılmalı" dedi. 'SNOWSBOARD'IN ANA VATANI PETRAN'DIR İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu da snowboardın ana vatanının Petran olduğunu söyledi. Kösoğlu, "Petran gerçekten çok güzel bir yerdir. Kayak yapmak için çok uygundur. Şenliğinin bu yıl 12’ncisini düzenliyoruz. Avrupa'da 50- 60 yıldır yapılan snowsboardın ana vatanı Petran'dır. Halk burada 150- 200 senedir yüzme tahtasıyla kayıp aşağıdaki köylerden alışverişi yaparak dönerlerdi. Bu yörenin sakinleri yüzme tahtası ile kayma işini çok güzel beceriyorlar" diye konuştu. Yöre sakini Hakan Sarı ise zevkli, bir o kadar da zor olduğunu söylediği petranboardla kaymanın bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi. DENGEYİ ELDEKİ ÇUBUK SAĞLIYOR Kar toplamaması için uçları dikleştirilen tahtalara binen köylüler, dengede kalabilmek için bir elinde çubuk, diğer elinde önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipi tutarak kayıyor. Köylüler tahtalar elinde yürüyerek tırmandıkları dik yamaçlarda kayak yapıyor. Snowboard ustalarına taş çıkaran köylüler, petranboardlarla saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşabiliyor.

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