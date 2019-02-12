(Görüntülü) Ribaunt kraliçeliğinden lezzet kraliçeliğine

TÜRK kadın basketbolunda bir dönem yıldızı parlayan, performansıyla umut vaat etmesine karşın yaşadığı trafik kazası ve geçirdiği sakatlıklar nedeniyle sporu erken yaşta bırakmak zorunda kalan Asena Erdinç (30), parkelerdeki hayallerini mutfağına taşıdı. ‘Ribaunt kraliçesi’ Erdinç, 17 yaşında açtığı kendi işletmesiyle şimdilerde ‘lezzet kraliçesi’ olarak adlandırılıyor. Sporcu bir aileden gelmesiyle henüz 2 yaşında yüzme sporu ile tanışan Asena Erdinç, 6 yaşından itibaren kendisini parkeler üzerinde buldu. Aynı zamanda profesyonel basketbolcu olan babası Mehmet Erdinç’in yol gösterdiği Erdinç, 12 yaşında doğduğu Sivas’tan İstanbul’un yolunu tuttu. Kendi yaş grubunda bonservisi alınarak transfer edilen ilk kadın basketbolcu olan Erdinç, o günleri, "Gerçek hayatıma 12 yaşımda atıldım" diyerek anlattı. Asena Erdinç, "Basketbola ilk başladığım andan itibaren kendi yaşımın üzerindeki sporcularla oynuyordum. İlk transfer teklifi aldığımda 10 yaşındaydım, ancak ailem erken olduğunu söyledikleri için bu gerçekleşmedi. 2 yıl sonrasında ise ailemden ayrılarak İstanbul’da oynamaya başladım. Bir yandan okuyor, diğer yandan antrenmanlara katılıyordum. O sıralar Ulusal Kadın Basketbol Birliği’nde (WNBA) oynamayı ve 35 yaşında kariyeri noktalayarak bir restoran açmayı hayal ediyordum" dedi. '21 GÜN KOMADA KALDIM, İLK HATIRLADIĞIM BASKETBOL YETEKENLERİMDİ' 2000 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi basketbol takımı ile birlikte İstanbul serüvenine başlayan, ribaunt kraliçesi seçilerek dikkatleri üzerine çeken Asena Erdinç, 3 yıl boyunca çeşitli başarılar elde ederken kendisine milli takım yolu da açılmış oldu. Ancak tatil için ailesinin yanına gittiği Sivas’ta 23 Nisan 2003’te bir trafik kazası geçiren Erdinç, bu zorlu süreci ise "Yaya olarak dururken 60 kilometre hızla gelen bir araç belimden çarptı. Ezilmekten o an kurtuldum ancak ayağa kalkmaya çalışırken tekrar düşünce beyin kanaması geçirdim. 21 gün komada kaldım. Kafatasımın sol tarafı çatlamış, mucizevi bir şekilde beyin fonksiyonlarım yeniden tekrar çalışmaya başladı. Antrenmanları kaçırdım. O zamanlar herkeste cep telefonu olmadığı için benim için öldü diye haber gitmiş İstanbul’a, spor camiasına başsağlığı mesajları verilmiş. 2 ay sonrasında hastaneden çıktım. Sonra hafızam yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Hafızam yerine gelmeye başladığında, yakınlarımdan önce, ilk bastetbol yeteneklerimi hatırladım" dedi. KENDİ İŞLETMESİNİ AÇTI İyileşmesinin ardından yeniden spora tutunan Asena Erdinç, daha sonra Fenerbahçe ve Galatasaray’dan teklif aldığını belirterek, "Öncelikle Fenerbahçe’ye gittim, çünkü o dönem daha başarılıydı, ancak sonrasında Avrupa yakasında olduğu için Galatasaray’a gittim. Sezon başladı, kadın basketbol şubesi maddi sıkıntılara girdi. Ben de ara transfer döneminde Balıkesir’deki Güre Belediyesi’ne geçtim. Sonrasında ise ailemi de ikna ettim ve Bursa’ya taşındık. O dönem karar sürecindeydim, WNBA hayalim yavaş yavaş uzaklaşınca, bir diğer hayalimi gerçekleştirmek istedim. 17 yaşımda 30 metrekare küçük bir dükkan kiraladım ve o dönemde iş hayatına da atılmış oldum" diye konuştu. 'İNSANLARIN GÖRÜP BEĞENMESİ ÇOK GÜZEL BİR DUYGU' Bir süre daha spor ve iş hayatını birlikte sürdüren Asena Erdinç ardından kendini gıda sektörüne adadı. İlk senesinde yalnızca kendi üreterek satışını gerçekleştirdiği börek, içli köfte ve mantı gibi gıdaları ev usulüyle yaparak satan Erdinç, gün geçtikçe işlerini büyütmeye başladı. 2008 yılında 3 şubesi bulunan Erdinç, "Yoğun tempodan ötürü yorulmaya başladım. 2013’te marka olmaya karar verdim ve patent başvurusunda bulundum. Lezizar markasını tescil ettirdim. İşlerimi tek bir yere odaklamak istedim" dedi. Asena Erdinç, şu anlarda ise restorana gelenler tarafından ‘lezzet kraliçesi’ olarak adlandırılırken, yaşadığı zorlukların üstesinden gelmesini ise şu şekilde özetledi: "Başıma gelen talihsiz olaylar, sadece benim başıma gelmedi. Bunu biliyordum. Küçük yaşta ailemden ayrılmamın verdiği olgunluğun da etkisi var. İnsanların başlarına gelen kötü şeylerin aslında onları olgunlaştırmak ve daha büyük başarılara imza atabilmeleri adına geldiğini düşünüyorum."

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