(Görüntülü) Recep Tayyip Erdoğan 9 Eylül Üniversitesinin akademik yılı açılışına katıldı - 5

(Görüntülü) Recep Tayyip Erdoğan 9 Eylül Üniversitesinin akademik yılı açılışına katıldı - 5

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