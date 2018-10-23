(Görüntülü)PTT'nin kuruluş yıldönümünde, 178'inci müşteriye hediye

BİTLİS'te PTT'nin 178'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 178'inci müşteriye çeşitli hediyeler verildi. Bitlis'te, PTT'nin 178'inci kuruluş yıldınömü etkinlikleri kapsamında, kurumun hizmetlerinden yararlanan 178'inci müşteriye çeşitli hediyeler verildi. Yaptıkları çalışma ile ilgili açıklama yapan Bitlis PTT Başmüdürü Abdulkadir Bedir, her geçen gün hizmet ağlarını genişlettiklerini belitti. Bedir, “PTT 1840 yılından bu yana birikimli ve sürekli büyüyen bir dünya markasıdır. Uluslararası çapta büyük işler başarmaktadır. Türkiye’nin en eski kurumlardan biri olan PTT, teknolojiye de ayak uyduruyor. Vatandaşa hizmet vermeyi hedefleyen, ekonomiye büyük katkısı bulunan bir kurumdur. Bitlis’te mümkün olduğunca hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı yerlerde şubeler açmayı planlıyoruz. Bu şubelerle beraber, hizmet olmayan kesim bırakmamayı hedefliyoruz. PTT’nin 178’inci yıl dönümü nedeniyle 178’inci müşterimize bir hediye takdim ettik. PTT’nin hizmet memnuniyetini vatandaşlarımızın güler yüzünden aldık" dedi.

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