(Görüntülü) Profesör ile mavişinin 'hastalıkta sağlıkta' gerçek aşkı

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () - YATAĞA bağımlı 49 yıllık eşi Güliz Arman'a 5 yıldır gözü gibi bakan Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman'ın sevgisi görenleri duygulandırıyor. Özel bir hastanede göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Arman, akşamları yoğun bakıma çevirdiği evinde 'Mavişim' diye seslendiği eşiyle ilgileniyor. Sevginin bir günlük bir duygu olmadığını söyleyen Arman, "Mühim olan sevgiyi 365 gün boyunca hatırlamak" dedi. İstanbul'da yaşayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman (73), 5 yıldır nörolojik hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı halde yaşayan eşi Güliz Arman'a (72) bakıyor. Sabahları çalıştığı Medicana Kadıköy Hastanesi'ne giden Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, poliklinikte hastalarını muayene edip, ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Yoğun mesaisinin ardından eve dönen Prof. Dr. Arman, 'mavişim' diye seslendiği eşi Güliz Arman ile ilgileniyor. Evini kendi deyimiyle bir yoğun bakım ünitesine çeviren profesörün aşkı, sevginin iyi ve kötü günde bir arada olmak olduğunu hatırlatıyor. Prof. Dr. Arman, üzerine titrediği eşiyle iletişimi sadece gözleriyle kuruyor. Evin her köşesi Güliz Arman'ın sağlıklı olduğu günlerde yaptığı resimlerle dolu. Prof. Dr. Arman, eşinin resim merakı olduğunu ve bu resimlerin kendisine eski güzel günleri hatırlattığını söyledi. "BAZI ŞEYLERİ ONA SORARIM GÖZLERİYLE YANIT VERİR" Eşinin hastalığının küçük bir parmak uyuşması ile başladığını anlatan Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, "Aşağı yukarı 5 yıl geçti. Hastalık, önce bir parmak uyuşması ve yürümede küçük aksaklıklarla başladı. Hastalığın nörolojik kaynaklı olduğunu öğrendik. Eşimin bütün adale sistemi kasıldı, ağzı kapandı, konuşma bitti, yutma ve yeme refleksleri azaldı. Şu an bilinci gayet iyi ancak konuşamıyor. Birçok hatırlamadığım şeyi ona sorarım o da bana gözleriyle yanıt verir" diye konuştu. "NÖRON HASTALIĞI OLARAK BİLİNİYOR" Eşinin hastalığının nörolojik kaynaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Arman, "Bu bir nörolojik hastalık. Sinir hastalıklarının bir branşı. Doktorlar Parkinson dışı nörolojik hastalıklardan biri olduğunu belirtti. Nöron hastalığı olarak biliniyor, çekirdek skleroz hastalığı denen bir hastalık. Hastalığın bir ilacı yok arada Parkinson ilaçlarını kullanıyoruz. Ancak fayda etmezse o da kesiliyor. Bu hastalarda depresyon da oluyor. Biz çok şükür o depresyon tedavilerini atlattık. Şu anda depresyonumuz yok. Tabi ki konuşamadığı için eminim çok sıkıntıdadır. Ancak kendisi de çok özverili, durumunu tolere ediyor" ifadelerini kullandı. "HASTANIN BAKIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR" 73 yaşında olmasına rağmen hem hastalarıyla hem de eşiyle ilgilenen Arman, "Ben hem ayakta durmak, hem de eşime bakmak zorundayım. Bunun yanında çalışmam gerekiyor. Çünkü bu masraflı bir hastalık. Hastaneye gidiyorum, çalışıyorum, ameliyatlara girip çıkıyorum, poliklinik muayenelerim oluyor. Gün bitince de doğrudan eve geliyorum. Evimi eşimden sonra yarı yoğun bakıma çevirdim. Evde bir solunum cihazı, mideden beslenme aygıtlarımız var. Benim avantajım doktor olmam. Ben burada eşimin sağlığıyla ilgili birçok şeyi yürütebiliyorum. Ama ailesinde bu işlerden uzak olan kişilerin bulunduğu hastalar maalesef bakımsız kalabiliyorlar. Hastalar hatta bakımsızlıktan erken yaşta hayatlarını kaybedebiliyorlar" dedi. "SEVGİ PAYLAŞMAK DEMEK" Sevginin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman sevgiye dair şunları söyledi: "Mühim olan sevgiyi 365 gün boyunca hatırlamak. Paylaşmak lazım, sevgi paylaşmak demek ve paylaşılmayan sevgi bir işe yaramaz. Paylaşılan sevgi her zaman yükseliyor. Paylaşılmadığı zaman ufalır ufalır ve yok olur. Günümüzde evlilikler nasıl hızlı oluyorsa boşanmalar da öyle hızla gelişiyor. Bizim de kavga ettiğimiz günler oldu ama 49 yıldır beraberiz. Zaten bana göre sevginin tanımı bu. İmza atarken iyi ve kötü gün deniyor ancak çoğunluk kötü günde karşısındakini unutuyor." Eşiyle aynı durumda olan hastalar için son isteğinin gerekli bakım şartlarının sağlanması olduğunu dile getiren Arman, "Hastalarda kronik tıkayıcı akciğer hastalığı görülüyor. O nedenle solunum, beslenme ve hemşire bakımı gerekiyor. Bakım evleri bu hastaların gideceği yerler değil. Bu hastaların bakılacağı özel klinikler olmalı ki. Evde olması lazım bu hastaların çünkü sevgi evde" tavsiyesinde bulundu.