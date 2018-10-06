(Görüntülü) Profesör, anne fokun fırtınada limana getirdiği yavruyu kurtardı

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'da 2015 yılında bir fırtınada kurtardığı yavru fokun görüntülerini paylaştı. Gökoğlu, anne Akdeniz fokunun, yat limanı kenarına getirdiği yavrusunun kurtulması için verdiği mücadeleyi anlattı.



Antalya'da falezlerin kenarında yalnız yaşayan ve zaman zaman tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda teknelerin arasında dolaşan dişi Akdeniz foku, Kasım 2015'te yavrusuyla fırtınaya yakalandı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında alınan türler arasında olan Akdeniz foku, fırtınanın sürüklediği yavrusunu kurtarmak ve güvenli bir yere taşımak için mücadele etti. Durumu fark eden balıkçıların çağırdığı Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi, yavru foku kurtardı.



'YAVRU DALGALARLA MÜCADELEDEN BİTMİŞ, TÜKENMİŞ'



Prof. Dr. Gökoğlu, 3 yıl önce kurtarılan yavrunun görüntülerini ilk defa paylaştı. Dişi Akdeniz fokunun yat limanı kenarına yavrusuyla gelerek yardım istediğini anlatan Gökoğlu, "Yavrucağız aç kalmış ve üşümüş. Hava fırtınalı. Yavru dalgalarla mücadeleden bitmiş, tükenmiş. Anne zaman zaman yavruyu suyun üzerine nefes almaya çıkarıyor. Dalgalar çarpıyor, yavru ne yapacağını bilmiyor, bir o yana, bir bu yana gitmeye çalışıyor. Anne, yavruyu zorla Kaleiçi Yat Limanı'na sokuyor. İkisi de bitkin. Beni çağırdılar hemen geldim" dedi.



'TÜYLERİMİ DİKEN DİKEN ETTİ'



Fokların yavruyken tüylü ve karaya bağımlı yaşadıklarına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, anne fokun yavrusunu Kaleiçi Yat Limanı'nda güvenli bir yere bıraktıktan sonra açığa doğru ilerlediğini söyledi. Tekneler arasına kaçan yavruyu dinlenmesi ve beslemek için karaya çıkarmak üzere mücadele verdiklerini anlatan Gökoğlu, "Yorgun, üşümüş yavruyu havluya sardım. Gün boyu bakıp kolladım. Akşam deniz sakinleşince bir botla denize tekrar çıktık. Yavru yanımızdaydı. Anne, yavrunun sesini duydu denizde. Çığlık çığlığa geldi bota kadar. Yavruyu tekrar denize bıraktık. Anne çığlık çığlığa gece karanlığında yavrusunu aldı gitti. Bu buluşmayı siz hayal edin" diye konuştu.

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