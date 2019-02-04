(Görüntülü) Polisten kaçan cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandı

Bursa'da, kendisini yakalamak için gelen polis ekiplerini gören cezaevi firarisi M.M.K. (32) yakalanmamak için kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika yaya olarak kaçan cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yaklaşık bir ay önce Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 32 yaşındaki M.M.K.'yı yakalamak için çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin evinde bulunduğunu tespit etti. Kendisini yakalamak için gelen polis ekiplerini gören M.M.K., yakalanmamak için kaçmaya başladı. Yaya olarak kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından M.M.K., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yaklaşık 5 yıl önce 'Kasten Adam Yaralamak' suçundan 11 yıl ceza alan ve Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 28 Aralık tarihinde kaçan ve çeşitli suçlardan da aranması olan M.K.K., Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen M.M.K., daha sonra cezaevine gönderildi.