(Görüntülü) POLİSLERİ TAŞIYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, TARLAYA DEVRİLDİ 4'Ü POLİS 5 YARALI

(Görüntülü) POLİSLERİ TAŞIYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, TARLAYA DEVRİLDİ 4'Ü POLİS 5 YARALI

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