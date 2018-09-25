(Görüntülü) Polis yaşlı kadının karşıya geçmesine yardımcı oldu

KOCAELİ( )KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına trafik polisi yardımcı oldu. Yaşlı kadının elinden poşeti alıp, elinden tutan polis memuru, kadının karşıya geçmesini sağladı. Derince'de okul çevresi ve öğrenci servislerine yönelik uygulama yapan trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına yardımcı oldu. Polis memur, bir elinde çantası bir elinde poşet bulunan yaşlı kadının elinden içi dolu olan poşeti alıp, elinden tuttu. Polis memuru yolun karşısına geçerken elini havaya kaldırarak otobüsün durmasını sağlayarak yaşlı kadını yolun karşısına geçirdi. Polis memurunun davranışı çevredekilerin takdirini topladı.