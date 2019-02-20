(Görüntülü) Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza 5 asker yaralandı (4)

(Görüntülü) Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza 5 asker yaralandı (4)

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