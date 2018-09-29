(Görüntülü) Pistten çıkan uçağa, yeni yerinde ziyaretçi akını

TRABZON Havalimanı'na geçen 13 Ocak'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilmesinin ardından 'Millet kıraathanesi' yapılmak üzere Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçici olarak konulduğu pazar yerindeki ilk gününde ziyaretçi akınına uğruyor.



Trabzon Havalimanı'ndan dün gece yüklendiği TIR'la alınan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı sabah karşı Yomra ilçesindeki pazar yerine getirildi. 'Millet Kıraathanesi' yapılacak uçak geçici olarak konulduğu pazar yerinde ilk günde ziyaretçi akınına uğruyor. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçağın içine giren vatandaşlar fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Uçağı yakından inceleyen vatandaşlar, meraklarını gideriyor. Uçağın konulduğu pazar yerinde ise seyyar satıcılar tezgah kurdu, satışa başladı. Pazare yerine alışverişe gelenler uçağı ziyaret ediyor.



Uçağı inceleyen vatandaşlar, "Uçak ilçemize yakıştı. Düzenlemesi yapıldığında çok daha iyi olacak. Yomra'ya uçak indi. Burası 'Yomra air' oldu" değerlendirmelerinde bulundu.



NE OLMUŞTU?



Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen 13 Ocak'ta, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın bir daha uçamayacağına karar verilmesi üzerine Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın 'Millet Kıraathanesi' dönüştürülmesi planlandı. Uçak dün gece yüklendiği TIR'la Yomra ilçesine götürüldü.

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