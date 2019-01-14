(Görüntülü) Pınarça halkı, termik santral için resmi açıklama bekliyor

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Pınarça mevkisinde kurulması planlanan termik santralden vazgeçildiğini AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in sosyal medyadan duyurmasını yeterli bulmayan sivil toplum kuruluşları (STK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan resmi açıklama beklediklerini bildirdi. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, sosyal medya hesabından Çerkezköy-Kapaklı Pınarça mevkisinde kurulması planlanan termik santralden vazgeçildiğini duyurdu. Bu açıklamayı yeterli bulmadıklarını belirten STK temsilcileri ve bölge sakinleri, Pınarça'da salonda bir araya geldi. Termik santralden vazgeçildiğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi açıklama ile duyurmasını isteyen STK temsilcileri, ellerinde 'Geleceğimizi kömür etme, kanser olmama göz yumma, kömürlü termik santral olmaz bea' yazılı dövizler açtı. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer da eyleme katılarak destek verdi. Pınarça sakinleri adına konuşan İlknur Bozkaya, Bakanlığın resmi olarak termik santral yapımının iptal edildiğini duyurmasını istediklerini belirterek, "Bizim tek isteğimiz var, sağlıklı yaşamak. Şimdi deniyor ki 'Termik santral iptal edildi'. Bir milletvekilimiz internetten açıklama yapmış. Bizler bu açıklamayla umutlansak da tam anlamıyla sevinemedik. Bakanlıktan ve devletten 'Termik santral iptal edilmiştir' diye bir açıklama bekliyoruz. Termik santral gerçekten yapılmayacaksa, iptal edildiği resmi belgeyle açıklanırsa işte o zaman rahatla uyuyabiliriz. Yoksa o zamana kadar bize uyku yok. En büyük korkumuz da bu iptal sözünün seçim geçene kadar söylenmiş olması. Sayın Enerji Bakanımızdan ve yetkililerden isteğimiz, Çerkezköy termik santrali projesinin iptal edildiğinin resmi olarak açıklanmasıdır. Kendisini köyümüzde misafir etmek de isteriz. Gelsin buraların güzelliğini görsün. Zaten kendisi karşı çıkacaktır termik santrale" dedi. Termik santral projesinin iptal edilmesi için imza toplayan 101 STK adına konuşan Nilüfer Ceylan da resmi açıklama beklediklerini kaydederek şunları söyledi: "Bu açıklama ile sevindik. Bu haberden sonra bekledik, bekledik, bekledik ama başka bir açıklama gelmedi. Yapılan açıklamada teknik nedenler yerine 'Halkımızın sağlığına, toprağına, suyuna, havasına olumsuz etkilerinden dolayı termik santralin yapımından vazgeçilmiştir' ifadeleri yer alsaydı ikna olabilirdik. Bu açıklamanın resmiyete kavuşmasını, en yetkili kişi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'den duymak istediğimiz için toplandık."

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