(Görüntülü) Perinçek'ten İzmir'de işçilere destek

İZMİR'de, işçilerin hak arayışını desteklemek amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Şiddetin kesinlikle karşısındayız. Emekçilerimizin, işçilerimizin haklı mücadelesinin ise yanındayız" dedi. Vatan Partisi tarafından Konak ilçesindeki bir otelde, işçilerin hak arayışını desteklemek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmak isteyen işçilere bir gün önce polis tarafından müdahale edilmesini kınayan Doğu Perinçek, "Şiddetin kesinlikle karşısındayız. Emekçilerimizin, işçilerimizin haklı mücadelesinin ise yanındayız. Bu yalnızca İZBAN ve İZENERJİ işçilerinin değil, bütün Türkiye emekçilerinin mücadelesidir. Vatan Partisi olarak tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz; işçi hareketinin yanındayız. Başarısı için Vatan Partisi olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çağrıda bulunuyoruz; yüksek hakem kurulunun kararını beklemeden demir yolu sendikası ile sözleşme masasına oturmalıdır. Emekçilerle belediye arasındaki ilişkileri germek, bozmak belediye hizmeti değildir. Vatandaşın da işçiyle beraber olacağını biliyoruz ve mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz" dedi. 'HAK ARAYIŞINDAKİ İŞÇİNİN YANINDAYIZ' ​Hak arayışındaki işçinin yanında olduklarını belirten Perinçek, şunları söyledi: "Vatan Partisi olarak işçilerin bu hak arayışını Türkiye'nin geleceği için umutlu görüyoruz. Halkın haklarına sahip çıkması Türkiye'nin geleceğine işaret eden çok önemli bir davranıştır. Türkiye buradan boyun eğen, susan, vatanına göz dikilmesine ses çıkarmayan bir halkla değil, ayağa kalkan, mücadele eden, hakkına sahip çıkan bir Türk milleti ile çıkacaktır. İşçi devrimine karşı gergin tutumları yerinde bulmuyoruz. Bu tutumların değişmesini umuyoruz." EYLEME MÜDAHALE EDİLMİŞTİ İzmir'de dün, Genel-İş Sendikası'na bağlı belediye işçileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası girişinde eylem yapmak isteyince polis müdahale etmiş, bazılarını gözaltına almıştı. Daha sonra belediye önüne toplanan çok sayıda işçi bu duruma tepki göstermiş, bazı belediye birimleri iki saat boyunca iş bırakmıştı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×