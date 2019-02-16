(Görüntülü) Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (4)

'İMAR BARIŞI İÇİN 36 BİN LİRA ÖDEDİM'



Nevşehir'de peribacalarının bulunduğu bölgede yıkım kararı verilen 15 yapı arasında bulunan Göreme beldesi Esentepe mevkiindeki iş yerinin yıkım kararına, iş yeri sahibi Osman Kabalca tepki gösterdi. Yıkıma gele İl Özel İdaresi ekiplerini engellemeye çalışan Kabalcı, hediyelik eşya işi yaptığı işletmesini 1994 yılında yaptığını, bu zamana kadar da vergisini düzenli olarak ödediğini ifade etti. Kabalcı, "Ben burada 1994 yılından beri turizme hizmet ediyorum. Bina yapmadım, apartman dikmedim. İmar barışından dolayı 36 bin lira verdim. Bu parayı benden neden aldılar? Bize yazık değil mi?" diye konuştu.



'TEBLİGAT GÖNDERİLMESİ GEREKİRDİ'



Hediyelik eşya dükkanında çalışan Serkan Kayaalp ise, "Bir hafta 10 gün önceden yıkım için tebligat gönderilmesi gerekirdi. Biz de dükkan içinde bulunan malımızı çıkarırdık. Ben böyle bir yıkım görmedim ve bunu kınıyorum. Biz buraya maaşla çalışmaya geliyorduk. Bize yazık değil mi? '1 saat içinde yıkılacak' deniyor. Ben 1 saat içinde bu kadar malı nereye götüreceğim? Bu turizm camiasına vurulmuş bir baltadır" ifadelerini kullandı.



Çevre esnafı da Kabalcı'nın bulunduğu işletmeye gelerek, yıkım kararına itiraz etti. Kabalcı'ya ait iş yeri henüz yıkılmazken, görüşmeler sürüyor.