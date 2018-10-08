(Görüntülü) Pazarda satılan 55 kiloluk dev kabak dikkat çekti

Haber-Kamera Fatih YILMAZTOKAT,()TOKAT'ta pazarcılık yapan Yusuf Ay'ın, kendi bahçesinde yetiştirip tezgahında sergilediği 55 kiloluk kabak ilgi çekti. Merkeze bağlı Bakışlı köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuklu Yusuf Ay bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri pazar yerinde satıyor. Bu yıl yetiştirdiği sebzeler arasındaki kabaklardan biri 55 kiloluk ağırlığa ulaştı. Yetiştirdiği kabağı pazar tezgahında sergileyen Ay, gören herkesin şaşırdığını belirterek, Kendi bahçemde yetiştirdim. Süper bir kabak. Bunun tatlısı çok meşhurdur. Fakat şu anda üzüm bol olduğu için tatlı gitmiyor. Vatandaşın alım gücü de yok. Şu anda satamıyoruz, bekletiyoruz. İlk defa böyle bir kabak çıktı bahçemden. Kabağın kilosu 1.5 lira, bu 55 kilo ağırlığında, 82,5 lira yapıyor. Görenler hep 'maşallah' diyor. Herkes fotoğrafını çekiyor, hayran kalıyor. Bütün olarak satılmadığı için bunu parçalayıp öyle satacağız dedi. Pazarı gezenler ise ilk kez bu büyüklükte bir kabak gördüklerini dile getirdi.