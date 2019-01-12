(Görüntülü) Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde paten kayan 6 genç, seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak, kilometrelerce yolculuk yaptı. Gençlerin akan trafikteki tehlikeli yolculuğu, araç sürücülerini hem korkuttu hem de kızdırdı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda, patenli 6 genç, dün saat 19.00 sıralarında, seyir halindeki bir otobüsün arkasına tutunup, akan trafikte tehlikeli yolculuk yaptı. Bir vatandaş o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Şoförün haberi olmadan otobüsün arkasına tutunarak patenle kilometrelerce yolculuk yapan gençleri, araç sürücüleri korna çalarak uyardı. Ancak gençler uyarılara kulak asmadı.