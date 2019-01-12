Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde paten kayan 6 genç, seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak, kilometrelerce yolculuk yaptı. Gençlerin akan trafikteki tehlikeli yolculuğu, araç sürücülerini hem korkuttu hem de kızdırdı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda, patenli 6 genç, dün saat 19.00 sıralarında, seyir halindeki bir otobüsün arkasına tutunup, akan trafikte tehlikeli yolculuk yaptı. Bir vatandaş o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Şoförün haberi olmadan otobüsün arkasına tutunarak patenle kilometrelerce yolculuk yapan gençleri, araç sürücüleri korna çalarak uyardı. Ancak gençler uyarılara kulak asmadı.
(Görüntülü) Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde paten kayan 6 genç, seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak, kilometrelerce yolculuk yaptı. Gençlerin akan trafikteki tehlikeli yolculuğu, araç sürücülerini hem korkuttu...
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