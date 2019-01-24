(Görüntülü) Pasta çaldı, iş yerinin önünde oturup dinlenirken yakalandı

Konya'da Haydar E. (26), cam kapısını zorla açıp içeri girdiği pastaneden 130 lira para ve 500 lira değerinde pasta çaldıktan sonra iş yerine önünde oturup dinlenirken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve poliste 25 kaydı bulunan Haydar E., tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı günü gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bir pastanede meydana geldi. Haydar E. , bisikletiyle pastanenin önüne gelip, önce kapı sandığı camı açmaya çalıştı. Daha sonra kapının yerini fark eden Haydar E., otomatik cam kapıyı eliyle aralamaya çalıştı. Başarılı olamayınca çevresinde bulundu bir kalasla iki kapı arasını aralamayı denedi. Bunda da başarılı olamayınca yere oturup, yine eliyle aralamaya çalıştı. Ardından da itekleyerek kapıyı kırıp açtı. O anlarda iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. İçeriden 130 lira para ve 500 lira değerinde pasta çalan Haydar E., bisikletini binip uzaklaşmak istedi. Ancak biraz ilerleyip iş yerinin önüne oturup dinlenmeye başladı. İş yerinin alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Alkollü olduğu ileri sürülen ve poliste farklı suçlardan 25 kaydı bulunan Haydar E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.