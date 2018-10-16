(Görüntülü) Parmağını yaralayan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da çalıştığı biçerdöver merdiveninden inmek isteyen Bedir Güneş'in sağ elinin araç merdivenine takılması sonucu yüzük, parmağını keserek deriye saplandı. Acil servise götürülen Güneş'in parmağındaki yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı. Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada biçerdöver işinde çalışan Bedir Güneş, işi bittikten sonra biçerdöver merdiveninden inmek isterken sağ elinin araç merdivenine takılması sonucu yüzük, parmağını keserek saplandı. Acılar içersinde kıvranan Güneş yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan Güneş'in parmağındaki yüzük doktorların çabasına rağmen çıkartılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye çağrılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yüzük, doktor gözetiminde mini motorlu testere ile kesilerek çıkarıldı. Parmağında ciddi bir şekilde yaralanan Güneş?in parmağı doktorlar tarafından dikildi.