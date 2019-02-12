(Görüntülü) Park halindeki araca çarptıktan sonra kaçan sürücü kamerada

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü, aracından inip etrafı kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, geçen pazar günü saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1948 Sokak'ta meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Gökhan Öz'e ait park halindeki 20 AL 084 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından yoldan geçenleri gören sürücü, bir süre otomobilinin içerisinde bekledi. Çevredekilerin uzaklaştığını fark eden sürücü, daha sonra araçtan inip etrafı kontrol ett. Ardından da otomobiline binerek, kaza yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sabah aracının arka kısmında hasar olduğunu fark eden Öz, durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.