(Görüntülü) Park cezası korkusuyla misafir gelmeyen sitede mutlu son

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 1700 kişinin yaşadığı sitenin çevresinde park yasağı tabelası olmamasına rağmen yol kenarına park edilen araçlara ceza yazan fahri trafik müfettişinin ruhsatı elinden alındı. Ceza yazılacağı korkusuyla misafir dahi gelmeyen sitenin sakinleri, yazılan cezalara karşı ödedikleri paraları başvurmaları halinde geri alıyor. Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 304 Sokak'ta bulunan 420 konutlu, 1700 kişinin yaşadığı Afşin Kent Sitesi'nde otomobil sayısının artması, otopark sorununu da beraberinde getirdi. Yaklaşık 600 kayıtlı otomobilin bulunduğu sitede, sadece 160 araçlık park yeri olunca site sakinleri araçlarını site çevresinde, yol kenarlarına park etmeye başladı. HER HAFTA HATALI PARK CEZASI Park yasağı tabelası olmamasına rağmen site sakinlerine hatalı park nedeniyle her hafta trafik cezası gelmeye başladı. Site yöneticisi Zeynel Belen konuyla ilgili yaptığı araştırmada, cezaların sürekli aynı fahri trafik müfettişi tarafından yazıldığını öğrendi. Çok defa ilgili yerlere trafik cezalarının kasıtlı yazıldığı yönünde başvuran site yönetimi, sonuç alamadı. Ceza yazılacak korkusuyla kendilerine misafir dahi gelmediğini belirten site sakinlerinin yaşadığı mağduriyet, yaklaşık 2 ay önce haberlere konu oldu. FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİNİN CEZA EHLİYETİ ELİNDEN ALINDI Antalya Emniyet Müdürlüğü de site çevresi ve sokaklarda inceleme başlattı. Fahri trafik müfettişinin haksız yere ceza yazdığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü, müfettişin ruhsatını geri aldı. 2 aydır tek bir ceza makbuzunun dahi gelmediğini belirten site yöneticisi Zeynel Belen, “Mağduriyetimiz giderildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Fahri trafik müfettişinin ceza yazma yetkisinin elinden alındığını öğrendik. Artık ceza yazılmıyor site sakinlerine. Sorunumuz ortadan kalktı. Hatta ceza yazıldığı için mağdur olup başvuran bazı arkadaşlarımız ödedikleri paraları geri alabildi" diye konuştu.