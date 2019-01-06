(Görüntülü) Paralı poşeti protesto için alışverişe eşekle geldi

NİĞDE’de bir kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek amacıyla market alışverişine eşekle geldi. Niğde'de ismi öğrenilemeyen bir kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasını ilgilnç bir yolla protesto etti. Bu kişi, Merkez Terminal Caddesi üzerindeki markete eşeği ile geldi. Eşeği marketin önüne bağlayan bu kişi, aldığı ürünleri eşeğinin heybesine yerleştirerek, evine gitti.

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