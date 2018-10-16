(Görüntülü) Pancar üreticileri alımın hızlandırılmasını istedi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı üreticileri alımların hızlandırılmasını istedi. Sandıklı merkez ve köylerinde şeker pancarı sökümüne yaklaşık 10 gün önce başlandı. İlçede şeker pancarı alımı yapan 4 kantar henüz alım yapmazken, günde 30 kamyon şeker pancarı sökümüne izin veriliyor. Üreticiler ise geçen yıl eylül ortasında sökümün başlandığını ve ekim ayının başında da kantarların açıldığını hatırlatırken, bu yıl ise alımın yavaş yapıldığını vurgulayıp, bu şartlarda söküm süresinin uzayacağını ve pancarların soğuk ve don nedeniyle telef olacağını söyledi. 'TARLAYA MI GİDECEĞİZ, SIRA MI ALACAĞIZ' Hırka köyü sakinlerinden şeker pancarı üreticisi Veli Günayan, Geçen yıllarda pancarlarımız eylül aynın sonunda kamyonlarla fabrikaya gönderiliyordu. Ekim ayının başında da Sandıklı bölgesinde 4 kantar alım yapıyordu. Biz 60 ya da 70 günde pancar sökümümüzü ancak bitiriyorduk. Fakat şu anda Sandıklı bölgesine günde 30 kamyon veriliyor. Bu kamyonlardan sıra almak için de burada saatlerce sıra bekliyoruz. Pancarlarımız tarlada kaldı. Benim 600 ton kotam var. Daha dün bir kamyon pancar gönderdim. Önümüz kış. Kepçeye yükletiyoruz parayla. Randımanımız düşük geliyor. Firemiz çok yüksek geliyor. Biz buraya geliyoruz her sabah. Tarlaya mı gideceğiz, sıra mı alacağız dedi. 'MAĞDUR DURUMDAYIZ' Karadirek köyü sakinlerinden şeker pancarı üreticisi Halil Erdem de Karadirek köyünde pancar grup başkanıyım. Türkakın kantarına 11 köye günde 5 kamyon söküm izni verildi. Günlük her köye bir kamyon düşmüyor. Söküm çok kısıtlı, biz üstelik devletin şartına göre yazıldık. Sonradan fabrika satıldı. En azından bu yıl devletin şartlarına göre alım yapılsın. Gelecek yıl şirket kendi pancar ekim şartlarını açıklasın. Biz de ona göre anlaşalım. Ona göre ekim yapalım. Kamyon sayısı da çoğalsın. 11 köye günlük 1 kamyon düşmüyor. Günde 5 kamyon değil günde en az 11 kamyon verilmesi lazım. Kantarları da açsınlar ki geçen yıl devletin şartlarına göre ekim yaptığımız için. Seneye yeni sözleşme yaparken anlatırlar şartlarını. Biz de ona göre ekim yaparız ya da ekmeyiz. Mağdur durumdayız. Bize yazık günah değil mi Kasım ve aralık aylarında bu memlekette don oluyor. İşçi bulamıyoruz. Tarladan pancar sökemiyoruz. Makineler çamur nedeniyle tarlaya gömülüyor diye konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×