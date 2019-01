(Görüntülü) Paletli ambulansla 90 hastayı kurtardılar

KAHRAMANMARAŞ'ta sağlık ekipleri, ağır kış şartları nedeniyle kapanan yolları paletli ambulanslarla aşıp hastalara ulaştı. İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, bugüne kadar 90 hastaya paletli ambulanslarla ulaştıklarını belirterek, "Hava koşulları her ne olursa olsun hastalarımıza bir telefon mesafesindeyiz" dedi.



Kış mevsimi, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde etkili oluyor. İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, 7/24 saat esasına göre çalışan 112 sağlık ekiplerinin gelen her ihbara gittiklerini ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapandığını söyledi. Böyle durumlarda 112 Acil Sağlık ekiplerinin hastalara paletli ambulanslarla ulaşıp müdahalelerini yaptıklarını, gerekli durumlarda hastaların hastanelere götürüldüğünü ifade eden Öksüz, İl Sağlık Müdürlüğü envanterinde 6 kar paletli ambulans ile 1 önünde kar küreme bıçağı olan snowtrack ambulansın bulunduğunu söyledi. Ali Nuri Öksüz şöyle devam etti:



"Snowtrack diye tabir edilen bu ambulansımız önünde kar küreme aparatı sayesinde her türlü kar yağışında kendi yolunu açarak ilerleyebilen paletli ambulanstır. Kar paletli ambulanslarımızla 2018'in Aralık ayında 33, 2019 Ocak ayında 57 olmak üzere bu ağır kış şartlarında 90 hastaya ulaştık. Bu vakalarda; Dulkadiroğlu, Afşin, Elbistan, Çağlayancerit, Andırın ve Göksun'da yoğun kar yağışından etkilenen ve yolları kısa süreli kapanan yerleşim yerlerine ulaştık. Yerinde müdahalelerin yanında hastaneye sevk edilmesi gereken hastalar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kadın Doğum ve Yörük Selim Ek Hizmet Binalarına ve ilçe devlet hastanelerine sevk edilerek sağlık tesislerimizde tedavilerine devam edildi. Ülkemizde sağlık hizmetleri bu kadar gelişmeden önce kış aylarında hastalara ulaşmak mümkün değildi. Kendi imkânlarıyla hastanelere gitmeye çalışan hastalar kızak gibi ilkel yöntemlerle yolda ciddi sıkıntılar çekerek daha da ağırlaşabiliyor, hatta donma tehlikesi geçirebiliyorlardı. Ancak o günlerden bugünlere çok büyük mesafeler kat edildi. Hava koşulları her ne olursa olsun gece gündüz dinlemeden hastalara bir telefon mesafesindeyiz."

