(Görüntülü) PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü. Bugün hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü. Kent merkezinden Palandöken'in zirvesini görenler, kışı hissetmeye başladı. Görüntü Dökümü ---------------------- -Palandöken Dağı -Palandöken yazısı -Beyaza bürünen Ejder Tepesi Haber-Kamera Turgay İPEK ERZURUM, () (Tür: Yurt)