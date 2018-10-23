(Görüntülü) PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü. Bugün hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar...

(Görüntülü) PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü. Bugün hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü. Kent merkezinden Palandöken'in zirvesini görenler, kışı hissetmeye başladı. Görüntü Dökümü ---------------------- -Palandöken Dağı -Palandöken yazısı -Beyaza bürünen Ejder Tepesi Haber-Kamera Turgay İPEK ERZURUM, () (Tür: Yurt)

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