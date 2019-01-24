(Görüntülü) Özkurnaz: Tekelci bir market anlayışının ortaya çıktığını gösteriyor

TARIM Kooperatifleri Merkez Birliği (TARIM-KOOP) Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, marketlerdeki fiyatlarla tekelci bir market anlayışının ortaya çıktığını söyledi. TARIM-KOOP Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marketlerde fiyatların düşmediğine yönelik sözlerini değerlendirdi. Başkan Mehmet Özkurnaz, marketteki fiyatların tekelci market anlayışından kaynaklandığını belirtti. Marketlerdeki reyonlarda şu anda fiyatların çok yüksek olduğunu ifade eden Özkurnaz, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, market fiyatlarının çok yüksek olduğunu burada üreticiyle özellikle tüketici arasındaki bu uçurum farkı konusunda, biz de aynı düşüncedeyiz. Ve bu düşüncemiz sonucunda da çiftçimiz köylerini terk ediyorlar. Sırf ürettiği ürünün karşılığını alamadıkları için köylerinden göç etmek zorunda kalıyorlar. Ve burada tüketici noktasına baktığımızda fiyatların bu kadar yüksek olması arada özellikle tekelci bir market anlayışının ortaya çıktığını gösteriyor. Biz buna alternatif olarak kentlerde ve ilçelerde kuracağımız satış reyonlarıyla daha ucuza mal edeceğiz. Hem çiftçimiz burada para kazanacak, hem de o göçü önlemiş olacağız. Hem de tüketici de daha ucuza bu ürünleri tüketebilecek. Bu tarımda üretim planlamasının normal yoluna gireceğini, bunun karşılığında da çiftçimiz daha refah düzeyi yüksek bir şekilde kendinden emin o bölgede kalmış olacak. 8 bin kooperatifimizin, çiftçimizin ürettiği ürünler, bugün yok pahasına sattığı ürünler, bugün raflarda fiyatlarını da görüyoruz. 15-16 lira gibi büyük rakamlarla asgari ücretli bir tüketici, bunu alma gücünün ne kadar olabileceğini de irdelemek gerekir diye değerlendiriyoruz. Bizim bu konuda özellikle tekelci marketlerin karşılarında satış reyonlarımızda en ucuz bir şekilde pazara sunacağımızın bilinmesini istiyorum”

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