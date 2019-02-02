(Görüntülü) ÖZHASEKİ'DEN FETÖ AÇIKLAMASI O LANET ADAMLAR TARAFINDAN YAVRULARIMIZIN İSMİ PKK'YA VERİLMİŞ

(Görüntülü) ÖZHASEKİ'DEN FETÖ AÇIKLAMASI O LANET ADAMLAR TARAFINDAN YAVRULARIMIZIN İSMİ PKK'YA VERİLMİŞ

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