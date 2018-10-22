(Görüntülü) (ÖZEL)Kadıköy'de bıçaklama dehşeti kamerada

Ramazan EĞİR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KADIKÖY'de, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, 9 kişiyi rast gele bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kaldırımda yürüdüğü ve şüphelinin gelerek bu kişiyi bıçakladığı görülüyor. Bıçaklanan kişi yere düşerken şüpheli yoluna devam ediyor. Yerdeki kişi ise ayağa kalkarak yolda yürüyor.